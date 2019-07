Calciomercato Lazio, accordo con la Spal per Lazzari

Era nell'aria, adesso è fatta. Manuel Lazzari diventerà presto un nuovo giocatore della Lazio firmando per i prossimi cinque anni. Come riportato da gianlucadimarzio.com, i biancocelesti hanno appena raggiunto un accordo con la Spal sulla base di 9-10 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Murgia per il quale mancherebbero da sistemare soltanto alcuni dettagli contrattuali. La stretta di mano è arrivata proprio in giornata grazie all'incontro in Lega tra Lotito e Mattioli, dopo i contatti tra Tare e Vagnati nel weekend. L'ufficialità è attesa per le prossime ore, Inzaghi ha il suo esterno.

