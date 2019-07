Calciomercato Lazio, riacquistato Germoni: tornerà alla Juve Stabia

Torna di proprietà della Lazio Luca Germoni. Il club biancoceleste, al primo giorno disponibile dopo la scadenza del 30 giugno, ha esercitato il diritto di recompra riacquistando il difensore dalla Virtus Entella. Il terzino del ’97 aveva giocato in Liguria la prima parte della scorsa stagione collezionando un totale di dieci presenze. A gennaio era passato poi alla Juve Stabia, conquistando da protagonista (anche un gol pesantissimo contro la Reggina) la promozione in Serie B con le vespe. Ora, come anticipato nelle scorse settimane, Germoni nei prossimi giorni farà proprio ritorno in gialloblù tornando di fatto tra i cadetti dopo le esperienze con Ternana, Parma e Perugia. La formula - confermano dall’entourage del giocatore - sarà la stessa della scorsa estate con la Lazio che manterrà un diritto di opzione per il riacquisto. A Formello non vogliono farsi sfuggire il prodotto del vivaio laziale.

