Calciomercato Lazio, Germoni resterà alla Juve Stabia

Resterà alla Juve Stabia Luca Germoni. Il terzino, arrivato lo scorso gennaio in Campania, - come riporta tuttob.com - dopo aver conquistato la promozione giocherà con le vespe anche il prossimo campionato di Serie B. Il classe ’97 aveva diverse offerte, ma ha dato la sua priorità al club gialloblù. Da definire soltanto la formula: la Lazio dovrebbe esercitare il diritto di recompra con la Virtus Entella e girarlo poi in prestito alla Juve Stabia per un anno. L’operazione potrà essere definita dopo la scadenza del 30 giugno. La scorsa stagione Germoni ha collezionato 12 presenze con la Juve Stabia segnando a fine febbraio anche un pesantissimo gol contro la Reggina.

