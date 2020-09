Calciomercato Lazio, Cairo su Torreira: "Non pensiamo solo a lui"

Lucas Torreira è accostato alla Lazio da tempo, una traccia mai diventata davvero concreta ma che va registrata. Sul centrocampista che l'Arsenal valuta almeno 30 milioni c'è anche l'interesse, tra le altre, del Torino. Il patron dei granata Urbano Cairo ne ha parlato a Dogliani al Festival della TV e dei nuovi media, come riporta corrieredellosport.it: "Torreira è un ottimo giocatore, ma non è l'unico a cui stiamo pensando. Non è che Giampaolo mi chieda così insistentemente di lui. Ci sono altri nomi ma non diciamo chi stiamo seguendo. Abbiamo fatto le tre cose a cui Giampaolo teneva cioè i tre giocatori che abbiamo preso e il tecnico poi ha fatto giocare come play Rincon. Di lui è molto contento ma se trovassimo un giovane potrebbe essere la cosa migliore. Vediamo".