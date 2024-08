Calciomercato Lazio | Casale è arrivato a Bologna: ora visite mediche e firma

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Visite mediche in corso per Nicolò Casale che, in questi minuti, ha raggiunto Bologna. Il centrale, che si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto condizionato, lascerà la Capitale dopo sole due stagione per vestire i colori rossoblù. Al suo posto nella Capitale è atteso nelle prossime ore Samuel Gigot, in arrivo da Marsiglia.