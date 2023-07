Calciomercato Lazio | Castellanos, è tempo di saluti: il messaggio per il Girona - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Taty Castellanos saluta il Girona. L'attaccante argentino, pronto a iniziare una nuova esperienza con la maglia della Lazio, ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, rivolgendosi alla sua ex squadra: "Cara famiglia, oggi saluto questa grande istituzione che ha segnato per il resto della carriera e rimarrà impressa nel mio cuore. Ringrazio eternamente tutti i tifosi per l'affetto ricevuto, sia nei momenti belli che in alcuni non molto belli. Voi ci siete sempre stati! Come dimenticarmi dello staff tecnico, dei medici, dei compagni e di tutti i collaboratori che mi hanno reso un professionista migliore. Eternamente grato, questo non è un addio ma un arrivederci".

