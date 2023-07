Calciomercato Lazio | Castellanos scalpita per Sarri: la mossa social - FOTO

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Taty Castellanos sarà un nuovo giocatore della Lazio. Come rivelato in esclusiva dalla nostra redazione, il giocatore del New York City arriverà a titolo definitivo per 15 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2028. Nel frattempo, a Roma l'aria non è rovente solo per il caldo che si sta abbattendo nelle ultime ore nella Capitale, ma anche per l'arrivo, molto vicino dell'attaccante argentino. Castellanos però si dice già pronto ad approdare alla corte di Sarri e l'indizio arriva dall'alto del suo profilo Instagram dove scrive: "Pronto per quel che verrà", ritraendosi in palestra, dopo aver effettuato il suo consueto allenamento. I tifosi della Lazio sperano di vederlo il prima possibile ad Auronzo, dove si augurano di vedere quanto prima la "Taty Mask". Qui sotto la foto di Instagram: