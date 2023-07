Calciomercato Lazio | Chi è Fausto Vera: il mediano argentino proposto a Sarri

Si aggiunge un nuovo nome alla lista dei mediani per la Lazio. La società biancoceleste sta cercando un centrocampista davanti alla difesa da accostare a Cataldi. Proposto al club capitolino il nome di Fausto Vera, classe 2000 di proprietà del Corinthians. Il 23enne argentino, cresciuto nelle giovanili dell'Argentinos Juniors è passato alla squadra brasiliana lo scorso luglio per circa sei milioni. Attualmente il suo valore dovrebbe aggirarsi intorno agli otto. In questa prima fase di stagione - il campionato in Brasile è iniziato da poco - ha collezionato 10 presenze condite da 2 assist. Alto un metro e ottanta e destro di piede, Fausto Vera ha il contratto in scadenza nel 2026. Il ragazzo ha 28 presenze con le squadre giovanili dell'Argentina, ancora non è arrivato invece l'esordio in Nazionale maggiore. La Lazio sta valutando l'operazione, ma ancora non c'è nulla di concreto.