Calciomercato Lazio, concorrenza per Solet: c'è una big di Serie A

Tra i talenti più interessanti della Serie A c'è sicuramente Oumar Solet. Il difensore dell'Udinese, classe 2000, è finito nel mirino di diversi club di Serie A. La Lazio ha mostrato da subito interesse, ma la fila di club che hanno messo gli occhi sul ragazzo è lunga.

Tra le squadre c'è anche l'Inter che, oltre a confermare Acerbi e De Vrij come centrali, vorrebbe trovare un sostituto in caso di partenza in estate di Bisseck. Per questo motivo anche i nerazzurri si sono iscritti alla corsa per Solet, come confermato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

In alternativa si è fatto anche il nome di Beukema del Bologna, ma servirà una cifra importante per convincere il club rossoblù a privarsi del suo centrale di riferimento. Tornando a Solet, anche Roma e Milan si sono mosse per il calciatore francese.