Calciomercato Lazio | Confermata l'offerta per l'attaccante del Metz

"Confermata l'offerta della Lazio per Georges Mikautadze". Lo ribadisce l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport momentaneamente a Messina. E' lui il nuovo nome che si aggiunge al lungo elenco degli obiettivi della Lazio in attacco del quale fanno parte Amdouni, Marcos Leonardo e Sanabria. Secondo le ultime indiscrezioni il club biancoceleste avrebbe già bussato alla porta del Metz per chiedere informazioni sul classe 2000. Sul piatto c'è già la prima offerta, si attende la risposta dei francesi.