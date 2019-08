Calciomercato Lazio, da Durmisi a Vignato: il meglio della giornata

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio di Simone Inzaghi si prepara per l'esordio in campionato contro la Sampdoria. La società, nel frattempo, è all'opera per gli ultimi ritocchi alla rosa. Si lavora in uscita con Riza Durmisi che dovrebbe salutare la Capitale. Il giocatore è vicino al trasferimento al Fenerbahce. L'operazione dovrebbe andare in porto sulla base del prestito con obbligo di riscatto. I due club stanno trattando sulle cifre e sulle condizioni dell'obbligo di riscatto, ma le parti sembrano vicine. Dopo di lui si cercherà di sistemare anche Fortuna Wallace, per cui la strada sembra essere leggermente più in salita. Se dovessero partire entrambi, però, non sarebbe da escludere un acquisto last-minute. Difficile che possa essere Dani Olmo. Il giocatore della Dinamo Zagabria costa circa 25 milioni e su di lui ci sono tante big europee. Nonostante l'apertura del papà, la strada che porta a lui appare ricca di troppi ostacoli. Chi invece si avvicina a Formello è Emanuel Vignato. Il centrocampista del Chievo, insieme al fratello Samuele, potrebbero sposare la causa biancoceleste e al club veneto andrebbero circa 8 milioni di euro. Le parti sono al lavoro, ma la trattativa sembra avviata e le possibilità che si arrivi a una fumata bianca sono elevate. Sarà decisiva la prossima settimana.

ATTACCO - Simone Inzaghi, dopo le conferme di Luis Alberto e Milinkovic Savic, sogna un rinforzo per l'attacco. Un calciatore che sappia dare un'alternativa in più agli schemi del piacentino. In cima alla lista dei desideri c'è Fernando Llorente. Lo spagnolo è ancora svincolato e in attesa di un progetto interessante. Non è certamente l'unico perché sono tanti i calciatori ancora senza una squadra che potrebbero fare al caso della Lazio e di molti club del nostro campionato. Attenzione a Bas Dost in uscita dallo Sporting Lisbona. Il giocatore rispecchia le caratteristiche richieste per l'attacco e sogna un campionato top, ma l'ingaggio da 5.8 milioni di euro a stagione è troppo più alto dei parametri biancocelesti. Molto dipenderà anche da Felipe Caicedo. Al momento non è arrivato l'accordo per il rinnovo del contratto e il giocatore potrebbe anche restare sapendo che a giugno 2020 sarebbe libero di andare dove vuole non sono escluse sorprese degli ultimi giorni. Qualora l'ex Espanyol dovesse partire allora un colpo in attacco sarebbe necessario.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

FUNERALE DIABOLIK, LE NOVITA'

TORNA ALLA HOMEPAGE