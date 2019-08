Calciomercato Lazio, padre di Olmo: "Incontro con due club in Italia..."

Il mercato della Lazio potrebbe non essere ancora chiuso, si cerca un altro colpo da mettere a segno nel reparto offensivo. Nelle ultime ore è stato accostato al club capitolino anche il nome di Dani Olmo, stella della Dinamo Zagabria. Operazione complicata, ci vogliono almeno 25 milioni per portare a Roma il giocatore. Ai microfoni di Calciomercato.com, il padre ha parlato dell'attuale situazione del ragazzo e dei possibili scenari futuri: "Se resterà alla Dinamo Zagabria? Non lo so. Il club conosce la nostra volontà di andare via, crediamo che sia il momento giusto. Non solo per gli obiettivi di Dani ma anche per le Dinamo stessa: possono fare una buona e interessante operazione economica. Dani deve avere la possibilità di andare in un campionato di primissimo livello. Sono tanti i club interessati ma non posso fare nomi o l'elenco per rispetto di essi. Mio figlio vuole giocare. Se dovesse arrivare il Real Madrid o il Barcellona ma senza possibilità di giocare, non sarebbe una buona tappa per lui. La valutazione che ne fa la Dinamo Zagabria? Sono 40 milioni".

ITALIA - "Abbiamo avuto due riunioni in Italia, una con il Milan e una con un altro grande club. Per raggiungere un accordo serve trovare un'intesa con la Dinamo Zagabria. I rossoneri li abbiamo incontrati quando c'era Leonardo, non so se il suo addio o il fatto che non siano riusciti a trovare un accordo con la Dinamo Zagabria ha raffreddato l'interesse".

