Lazio, tra piscina e gite in città: il Ferragosto dei biancocelesti - FOTO

Il fisico da giocatore di pallanuoto ce l'ha, senza dubbio. Resta da vedere come se la cava Milinkovic dentro a una piscina. A giudicare dai sorrisi immortalati nelle foto, si direbbe bene. Ed è proprio così, con la cuffia in testa e il pallone tra le mani, che ha voluto trascorrere il suo ferragosto il centrocampista biancoceleste. Era in compagnia dei suoi amici e della sua fidanzata Natalija. Subito dopo l'allenamento mattutino in quel di Formello, anche Luis Alberto - insieme ai figli Martina e Lucas - ha vinto il caldo della giornata e si è tuffato in piscina. Immobile, invece, sul divano. La sua è stata una giornata tranquilla, trascorsa in famiglia, in compagnia delle piccole Giorgia e Michela e della bellissima Jessica. La moglie dell'attaccante è ormai sempre più vicina al giorno del parto. Il pancione, però, non le impediesce di ballare insieme alle figlie come è solita fare tra le mura di casa. E Ciro, dal divano, se la ride. Lo imita Adekanye dalla sdraio, che si è regalato un pomeriggio di pieno relax in spiaggia, al mare. Senad Lulic, al contrario, ha preferito la città. Insieme alla moglie Sandra il capitano ne ha approfittato per fare un giro tra le strade di Roma e godersi un panorama mozzafiato delle bellezze della Capitale.

