Europa League, Pedro Neto show all'esordio: i tifosi dei Wolves sognano - VIDEO

Gol e assist, si è presentato così Pedro Neto ai suoi nuovi tifosi. Il Wolverhampton passeggia contro il Pyunik nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League: il match si è chiuso con il risultato di 4-0 ed è stato proprio l'ex Lazio ad aprire le danze. Gol a inizio ripresa buttandosi in scivolata sul cross teso di Cutrone (CLICCA QUI PER IL VIDEO), che lo ha pescato al centro dell'area. Poi è stato lui a vestire i panni dell'assist-man, servendo a Gibbs-White la palla del raddoppio. Un esordio da incorniciare per il talento portoghese, trasferitosi in Inghilterra lo scorso 2 agosto insieme a Bruno Jordao.

Pubblicato ieri alle 23:28