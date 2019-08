Lazio, Immobile sarà in buona compagnia: i 4 (+1) “centenari” biancocelesti

Tra Ciro Immobile e il centesimo gol in Serie A c'è un dato. Anzi, due. Il primo è che il bomber biancoceleste ha sempre segnato alla sua prima partita ufficiale della stagione con la maglia della Lazio. Il secondo è che, non appena taglierà il traguardo, sarà in buona compagnia. Altri quattro grandi attaccanti, infatti, hanno raggiunto la tripla cifra di reti segnate in Serie A quando vestivano di biancoceleste. Lo riporta il Corriere della Sera. Il primo è stato Silvio Piola – e chi altrimenti – con una doppietta all'Inter il 6 dicembre 1936, siglando rispettivamente il suo 48° e 49° gol dei 155 totali (considerando tutti i tornei) messi a segno con la Lazio. Più recenti, invece, le centesime realizzazioni di Beppe Signori (Atalanta-Lazio del 28 aprile '96, gol numero 89 in biancoceleste) e di Hernàn Crespo (che realizzò il 38° gol laziale in un Brescia-Lazio datato 17 marzo 2002). L'ultimo ma non ultimo, prima di Immobile, è Renzo Burini. Ex Milan, approda nella Capitale nel 1954-55 con già 88 gol alle spalle in Serie A. Raggiungerà il 100° nella stessa stagione, riservandolo per un'occasione speciale: Roma-Lazio del 6 marzo 1955. Burini segna una doppietta la cui prima rete gli vale la tripla cifra, e la partita finirà 3-1 in favore dei biancocelesti. Con il derby che quest'anno busserà alla seconda giornata, Immobile potrebbe confermare la sua prima statistica e timbrare il cartellino all'esordio a Marassi o, chissà, ripercorrere le orme di Burini. Un dubbio che Ciro non si porrà: l'importante è segnare, per arrivare a 100 e poi fissare immediatamente il prossimo obiettivo.

