Calciomercato Lazio, Romagnoli (dg San Lorenzo): "Nessuna offerta per Gaich, ma..."

Un profilo che torna ciclicamente tra le alternative per il parco attaccanti di Simone Inzaghi. Da diversi mesi ormai il nome di Adolfo Gaich, fresco vincitore - da assoluto protagonista (sei i gol) - con l’Argentina Under 23 dei Giochi panamericani di Lima, è accostato alla Lazio. Soprattutto dopo che lo scorso giugno il classe 1999 del San Lorenzo era stato avvistato nella Capitale. Pochi giorni dopo seguirono le smentite del club biancoceleste su una possibile trattativa per portare all’ombra del Colosseo il gioiello sudamericano, ribadite anche nelle ultime ore. A queste vanno aggiunte oggi quelle di Leandro Romagnoli, ex capitano e attuale manager del San Lorenzo: “Ancora non abbiamo ricevuto alcuna offerta per Gaich. Poi è ovvio che c’è la possibilità che qualche proposta arrivi perché parliamo di un grande giocatore con un futuro roseo. Tuttavia va tolta pressione sia al giocatore che al tecnico, soprattutto dopo che ai Giochi panamericani ha fatto molto bene e incrementato il suo valore”, le parole a Radio Cooperativa. Romagnoli non ha escluso comunque la possibilità di una partenza davanti a una buona offerta: “Senesi e Gaich sono due giocatori per cui potremmo negoziare una cessione così da riequilibrare la rosa e le finanze del club visti i tanti acquisti che abbiamo fatto”. Gaich è attualmente ai box per una contrattura del bicipite femorale destro e salterà la gara di sabato prossimo con il Rosario Central.

