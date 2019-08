DIRETTA - Calciomercato Lazio, dalla Croazia: interesse per Dani Olmo

AGGIORNAMENTO ORE 13:20 - Dalla Croazia viene accostato al mercato della Lazio un nome suggestivo: è quello di Dani Olmo, stella classe '98 della Dinamo Zagabria per cui a quanto pare Tare avrebbe chiesto informazioni. Pista che però si concretizzerà difficilmente dato l'alta valutazione - servono almeno 25 milioni di euro - e le tante pretendenti che hanno messo gli occhi addosso al trequartista spagnolo: Bayern Monaco, Bayer Leverkusen, Lipsia, Roma e Lione, più l'Ajax che avrebbe già avanzato un'offerta di 22 milioni di euro più il 40% del ricavato di un'eventuale futura rivendita.

Il calciomercato della Lazio potrebbe regalare un colpo in attacco. Inzaghi vuole un altro centravanti di peso in grado di sfruttare i cross dagli esterni. La società ha stilato un identikit preciso, un attaccante giovane, alto e di prospettiva e queste caratteristiche per forza di cose regalano degli indizi sulle prossime mosse.

LLORENTE - Lo spagnolo è sicuramente alto, ma non giovane e di prospettiva (ha 34 anni, ndr). Inoltre, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'operazione sarebbe costosissima e con una concorrenza molto agguerrita. Llorente chiede tre anni di contratto con un ingaggio di 3,5 milioni, già sceso dai 4 di partenza. Il fratello manager chiede una commissione di 4 milioni e sul giocxatore ci sono Napoli, Roma e Inter che lo considerano l'alternativa di lusso ai vari incastri Icardi-Dzeko-Higuain.

IL BABY UCRAINO - Il nome nuovo proviene dal Belgio, anche se è ucraino di nazionalità. Si tratta di Roman Yaremchuk, centravanti classe '95 al Gent dal 2017 dopo tutta la trafila con la Dinamo Kiev. Alto 1,91 risponde perfettamente alla descrizione stilata dalla Lazio e milita in un campionato a cui Tare riserva la massima attenzione.

GLI ALTRI - Gli altri nomi sono quelli girati anche nei giorni scorsi. Pellegri del Monaco interessa anche al Milan, ma dal Principato fanno sapere che è incedibile. Dal Belgio rimbalza anche il nome di Samatta, attaccante tanzaniano del Genk, ma non è nè giovane nè alto. Nessuna conferma su Oosterwijk del Twente, così come su Edouard del Celtic mentre piovono addirittura smentite su Gaich del San Lorenzo. Dost dello Sporting Lisbona, gestito da Mendes, non rientra nei prametri fissati inizialmente.

CAICEDO - Un capitolo a parte riguarda l'ecuadoriano, che sta trattando il rinnovo con la Lazio. Non c'è ancora accordo sull'ingaggio, l'offerta di 2 milioni dei biancocelesti non convince l'attaccante. Tuttavia anche senza rinnovo è destinato a rimanere nella Capitale per precisa richiesta di Inzaghi. Immobile, Correa, Caicedo e un altro centravanti, questo è il reparto che vuole il mister piacentino.

