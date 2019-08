Lazio, domenica mattina amichevole contro la Primavera

La Lazio effettuerà un test amichevole, i biancocelesti - come rivelato da Lazio Style Radio 89.3 - nella mattina di domenica (ore 9:30) affronteranno la Primavera. Una partita in famiglia per mettere ancora di più benzina nella gambe e farsi trovare pronti per l’inizio della stagione.

Pubblicato il 14-8 alle 19.37