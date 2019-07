Lazio, Immobile tra quota 100 e la tradizione del primo gol stagionale

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile ha da poco festeggiato i tre anni con la maglia della Lazio. La prossima che inizierà tra meno di un mese sarà la sua quarta stagione con l'aquila sul petto. Il bomber di Torre Annunziata è carico e ha voglia di allargare il palmares e di ritoccare i suoi record personali. Il numero 17 ha realizzato 86 reti in 134 gare giocate con la maglia biancoceleste. Statistiche e record che il 29enne vuole migliorare. Anche perché gli manca solamente un gol per raggiungere la tripla cifra in Serie A e spera di realizzarlo alla prima giornata. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, da quando è sbarcato sulle rive del Tevere Ciro ha sempre segnato il primo gol ufficiale della Lazio. Nel 2016/17 in campionato contro l'Atalanta, l'anno successivo in Supercoppa contro la Juve, mentre la scorsa stagione si inventò un eurogol all'Olimpico contro il Napoli. Insomma una tradizione che vuole proseguire anche nel 2019/20 anche perché trovare la rete alla prima giornata varrebbe addirittura triplo.

