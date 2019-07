Calciomercato Lazio: si complica Lirola, la Fiorentina torna su Patric?

CALCIOMERCATO LAZIO - La Fiorentina potrebbe tornare alla carica per Patric. Il club viola è alla ricerca di un rinforzo per la corsia di destra e tutti gli indizi portavano a Pol Lirola del Sassuolo. Le parti sembravano essere davvero vicine fino a poche ore fa sulla base di 13 milioni più bonus. I neroverdi, però, hanno rialzato la posta chiedendo una base di partenza di 16 milioni non trattabili. Per questo i toscani si sarebbero irrigiditi e starebbero pensando a soluzioni alternative. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Nazione, il diesse Pradè potrebbe riaprire il discorso intavolato a inizio luglio con la Lazio per l'ex Barcellona. Il giocatore piace alla società gigliata e coprirebbe il buco sulla corsia di destra a costi più contenuti rispetto a quelli chiesti dagli emiliani. Nei prossimi giorni se ne saprà di più, ma la porta che porta Patric alla Fiorentina potrebbe magicamente riaprirsi anche se Inzaghi potrebbe decidere di trattenerlo. Il mister piacentino apprezza la duttilità del jolly iberico e potrebbe chiedere alla società di confermarlo.

