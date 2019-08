Calciomercato Lazio, il Siviglia punta Joao Mario: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Siviglia da mesi si è ritirato nella corsa a Luis Alberto. Dopo un giugno tra ammiccamenti e sondaggi, gli andalusi hanno capito che il futuro dello spagnolo sarebbe stato ancora con l'aquila sul petto. Monchi, direttore sportivo del club iberico, ha chiuso undici colpi e adesso sta provando a piazzare il dodicesimo. Il dirigente, infatti, vorrebbe portare al Ramón Sánchez Pizjuán anche Joao Mario. Il portoghese, in uscita dall'Inter, era stato proposto anche alla Lazio qualche settimana fa, ma i capitolini sono ultra coperti in quel ruolo. Il Siviglia avrebbe proposto un prestito oneroso da 4 milioni con un diritto di riscatto fissato a 16. I meneghini vorrebbero poco di più e le parti nei prossimi giorni si aggiorneranno. Non è escluso che si possa arrivare a un accordo. Sul giocatore, tuttavia, rimane vigile anche il Monaco.

