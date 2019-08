FORMELLO - Lazio, Lulic verso il rientro: differenziato al Fersini

FORMELLO - Tutti in campo alle 18: tutti, compreso Lulic che lavora al Fersini insieme al preparatore atletico Fonte. Allenamento differenziato, corsa e pallone, il rientro del bosniaco è vicino. Segnali positivi in vista della prima di campionato con la Sampdoria, si rimetterà a disposizione di Inzaghi. Si era fermato a inizio agosto per una lesione muscolare all’adduttore. Una buona notizia nella seduta pomeridiana, svolta sul campo centrale dal resto della rosa. La squadra, dopo il riscaldamento iniziale, ha proseguito con le prove tattiche di 3-5-2. Di nuovo aggregati i tre Primavera Cipriano, Falbo e Nimmermeer. Sostituiscono i calciatori finiti in infermeria nelle ultime settimane.

INFERMERIA. Tra questi Milinkovic, che prosegue il proprio protocollo riabilitativo. Cerca di risolvere un trauma distrattivo all’anca, ci siamo quasi. Dovrebbe recuperare in tempo per l’esordio coi blucerchiati. Qualche dubbio in più su Caicedo (elongazione al polpaccio sinistro). Verrà valutato la prossima settimana, non si vuole rischiare una ricaduta visto il derby piazzato come secondo turno di Serie A. In infermeria ci sono ancora Marusic e Lukaku. La ripresa è fissata per domani alle 9.30, lo stesso orario dell’amichevole con la Primavera di domenica mattina.

LAZIO, DURMISI IN USCITA

LAZIO, IL FERRAGOSTO DEI BIANCOCELESTI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE