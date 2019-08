DIRETTA - Calciomercato Lazio, rosa completa. Ma Inzaghi sogna una punta

Prima le cessioni, poi (eventualmente) un ultimo colpo di mercato per la Lazio. Anche se dalla società continuano a ripetere che la rosa è al completo. La permanenza quasi certa di Milinkovic, infatti, consente ai biancocelesti di ritenersi soddisfatti. Non si può dire lo stesso per i calciatori in esubero. A cominciare da Durmisi e Wallace: il primo è ormai a un passo dal Fenerbahce (in Turchia parlano di accordo già raggiunto), mentre per il difensore brasiliano la strada sembra un po' più lunga. Se dovessero partire entrambi, però, non sarebbe da escludere un acquisto last-minute. L'unico ruolo considerato scoperto da Inzaghi è in avanti. Caicedo c'è e potrebbe rinnovare, ma al tecnico potrebbe far comodo una punta più prolifica. Un nome? Fernando Llorente. L'ex Tottenham è uno degli svincolati di lusso di questo mercato e sono diversi i club di serie A che hanno messo gli occhi sullo spagnolo.