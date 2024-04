Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Ecco perché Felipe ha scelto il Palmeiras"

CALCIOMERCATO LAZIO - Felipe Anderson dal primo luglio sarà un nuovo giocatore del Palmeiras. In molti si sono chiesti il motivo per cui un calciatore del suo valore abbandoni l'Europa per tornare in patria. Sicuramente dietro c'è una scelta di vita e la voglia di far crescere sua figlia Helena nel suo paese. Non sarebbero le uniche motivazioni dietro la decisione di Pipe. Il numero 7 aveva sul tavolo la proposta di rinnovo biancoceleste, ma anche proposte da Juventus, Bundesliga e Spagna, ma alla fine ha scelto di tornare a San Paolo.

In Brasile sono certi che dietro ci sia anche il sogno Selecao. Il portale Globo.com scrive: "Felipe Anderson vede nel Palmeiras una grande vetrina per tornare nella squadra brasiliana e realizzare il suo sogno di giocare la Coppa del Mondo nel 2026. Anche il Mondiale per Club del 2025 ha avuto un ruolo nella decisione. Il Verdão è già qualificato per la nuova Coppa del Mondo e Felipe Anderson potrà competere nel torneo che riunirà le migliori squadre del mondo. Crede che le opportunità che avrà in un club organizzato come il Palmeiras saranno fondamentali per dimostrare il suo valore al nuovo commissario tecnico della squadra brasiliana". Dopo l'oro conquistato nel 2016 con la nazionale Olimpica, Pipe ha trovato poco spazio nella nazionale maggiore. Felipe sogna ancora di insoddare la maglia della selezione verdeoro e giocare in Brasile potrebbe facilitarlo.

Pubblicato il 17.04