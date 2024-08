Calciomercato Lazio |Dal Brasile: "Il Flamengo insiste per Alcaraz"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il Flamengo non molla Alcaraz. Dopo i 18 milioni messi sul piatto per portare il calciatore in Brasile, il club rossonero sarebbe pronto a mettere sul piatto addirittura 21 milioni di sterline (quasi 25 milioni di euro) per l'argentino che appare ai margini del progetto di Russell Martin. Il giocatore inizialmente sembrava più interessato a proseguire la sua avventura in Europa, ma il pressing del Flamengo sembrerebbe aver fatto breccia. Il centrocampista era stato accostato anche alla Lazio, ma potrebbe essere nel campionato verdeoro il suo futuro.