Calciomercato Lazio, dal Kosovo smentiscono: "A breve la firma di Muriqi"

Vedat Muriqi, secondo quanto giunge dal Belgio, non avrebbe superato le visite mediche con il Bruges, tanto che la cessione si sarebbe complicata. In questi minuti, però, dal Kosovo hanno smentito la notizia. Secondo quanto riporta il giornalista Arlind Sadiku sul suo profilo Twitter, infatti, Muriqi avrebbe superato senza alcuna complicazione i test medici e nelle possime ore dovrebbe firmare il nuovo contratto con il Bruges. Non risulterebbe, di conseguenza, nessun problema all'interno della trattativa, che a breve dovrebbe concludersi con la cessione di Muriqi al club belga che pagherà circa 11 milioni di euro più bonus alla Lazio. Si tratta, dunque, di una situazione comlicata e poco chiara, in cui non resta che attendere notizie ufficiali da una delle due squadre.