Calciomercato Lazio, dal Portogallo: "Nuovo prestito per Cabral?"

La Lazio vuole chiudere per un attaccante e la possibile permanenza di Cabral può essere una soluzione. Il quadro, però, è più complesso del previsto...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio si sta muovendo su più fronti e mentre sulla mediana le idee sono già chiare, in attacco veleggiano ancora molti dubbi. L'ipotesi Mertens è viva, ma pur sempre complicata, più fattibile la pista che porta alla permanenza di Jovane Cabral. Il classe 1998 è un pupillo di Igli Tare che, pur di tenerlo, starebbe cercando di convincere Maurizio Sarri a puntare ancora su di lui. Il tecnico della Lazio non ha chiuso alla possibilità, ma non è un segreto che preferirebbe altri profili come quello del belga. Nonostante ciò Jovane Cabral rappresenta un'occasione di mercato, soprattutto dopo che lo Sporting Lisbona ha abbassato il prezzo a circa 5 milioni di euro.

La Lazio ci pensa e, secondo quanto riportato da A Bola, vorrebbe sfruttare la situazione per trovare un accordo su un nuovo prestito con opzione di riscatto. La formula, tramite cui la Lazio ha acquistato Zaccagni la scorsa estate, non è però gradita allo Sporting che sarebbe costretto in questo modo a prolungare almeno di un altro il contratto di Cabral, attualmente in scadenza nel 2023. Il giocatore, tra l'altro, non ha aperto al rinnovo e la società stessa preferirebbe trovare altre soluzioni. A rendere il quadro più complicato è anche la notevole concorrenza per l'ala capoverdiana, che ha estimatori in Portogallo (il Braga, ndr), in Francia (il Marsiglia, ndr) e in Spagna, disposti anche a mettere mano al portafoglio per aggiudicarselo fin da subito.