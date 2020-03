Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "Ancelotti vuole Immobile all'Everton"

CALCIOMERCATO LAZIO, ANCELOTTI VUOLE IMMOBILE - Ancelotti ha un sogno: fare dell'Everton una grandissima squadra, costruire un impero a sua immagine somiglianza. E allora quale posto migliore di Roma per ispirarsi? Lì, l'ex tecnico del Napoli ha un suo grande obiettivo per l'estate prossima, quando sarà tempo di calciomercato. Secondo quanto riferito in esclusiva dal portale inglese '90min.com', Re Carlo vuole dare a Ciro Immobile lo scettro dell'attacco del suo Everton, schierarlo in coppia con Calvert-Lewin per regalare ai Toffees una coppia da sogno. Il suo piano è convincere il bomber della Lazio a trasferirsi e giocare in Premier League. Ma nella sua strategia, Ancelotti conosce benissimo un ostacolo che al momento è insormontabile: l'affetto reciproco tra i tifosi biancocelesti e Immobile. Ciro si trova benissimo a Roma, sua moglie Jessica in diretta su Instagram ha ribadito la volontà di restare nella Capitale con la famiglia, che ama la città e il calore della gente. Da poco i due hanno comprato una casa qui a Roma, La Lazio non ha nessuna intenzione di vendere Immobile e lui di andarsene. È un simbolo per i tifosi e un leader per i compagni, è il principe dell'attacco biancoceleste, indispensabile per Inzaghi. Insomma, Ancelotti può avere anche tutti i piani ambiziosi di questo mondo, ma dovrà farsene una ragione: Immobile resta alla Lazio.

