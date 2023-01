Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Durmisi in rottura con il Leganes. Torna a Roma?"

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora difficoltà per Riza Durmisi che, nonostante l'ennesimo prestito, neanche al Leganes è riuscito a trovare una dimensione in cui ambientarsi ed esprimersi. Il terzino danese, infatti, ha totalizzato finora 10 presenze per un totale di soli 549' e nel 2023 non è mai stato inserito nella lista dei convocati. Se, però, fino a poco tempo fa il suo allenatore, Imanol Idiakez, ne giustificava l'assenza con sole motivazioni fisiche, dopo l'ultimo match il suo tono e le sue parole sono radicalmente cambiate: "Convoco le persone che vedo fisicamente e mentalmente preparate a giocare". Durmisi, secondo quanto riporta As, non avrebbe chiesto di andare via e far ritorno alla Lazio, ma nella condizione attuale è tutt'altro che sereno e i suoi comportamenti, avrebbero stizzito molto il tecnico. L'atteggiamento del giocatore e la discontinuità fisica avrebbe spinto il Leganes a contattare la Lazio per comprendere la disponibilità del club capitolino nell'interrompere il prestito, senza ricevere per ora alcuna risposta. Resta difficile, comunque, pensare che i capitolini possano accettare di riportare indietro un giocatore ampiamente fuori dal progetto e, soprattutto in scadenza nel 2023. La situazione, infatti, sembrerebbe analoga per certi versi a quella di Andre Anderson, fuori dai progetti del San Paolo che, per rispedirlo indietro, sarebbe costretto a pagare una penale imposta dalla stessa Lazio.