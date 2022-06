Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Il Maiorca insiste per Muriqi!"

Non molla il Maiorca la pista Muriqi, il club spagnolo vuole la sua permanenza e vuole rendere felici i propri tifosi che sognano ancora "Il Pirata"...

Il futuro di Vedat Muriqi non sarà a Roma. Il pirata dopo un'ottima metà di stagione al Maiorca, in cui ha realizzato 5 gol e 3 assist, vorrebbe rimanere in Spagna o al massimo tornare in Turchia. La trattativa tra Lazio e Maiorca, comunque, sembrerebbe andare avanti, il club iberico vuole riscattare l'attaccante, accogliendo le richieste del suo pubblico che a gran voce ne chiede la permanenza. Secondo quanto riporta Grada 3, la Lazio continua a chiedere una cifra tra i 12, fissati per il riscatto, e i 10 milioni di euro, ancora troppo alta per il Maiorca che sarebbe arrivato vicino agli 8 milioni.

La società biancoceleste non vuole scendere di più, significherebbe piazzare una minusvalenza a bilancio e non ha intenzione di correre questo rischio. Starà alla squadra spagnola, dunque, decidere se insistere, e quindi alzare l'offerta, o se puntare su altri profili e abbandonare la pista Muriqi. L'attaccante, comunque, lascerà la Capitale: non rientra nei piani della Lazio che da una sua cessione vorrebbe incassare tesoretto per poi investirlo sul mercato. Secondo quanto riportavano dalla Turchia, anche il Galatasaray sarebbe interessato, anche se è stata smentita la notizia di una possibile offerta da 16 milioni di euro. L'ottima metà stagione di Muriqi, in ogni caso, dovrebbe aiutare entrambe le parti a trovare la giusta soluzione e salutarsi, la Lazio spera, in maniera definitivia.