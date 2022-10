Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Un top club europeo segue Luka Romero”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una notizia che arriva dalla Spagna ma che in queste ultime ore sta facendo clamore soprattutto in Messico. Il Barcellona è sulle tracce di Luka Romero. Come riportato da Futbol Total CF e ripreso dai messicani di Sdpnoticias, il club blaugrana starebbe seguendo il giovanissimo talento argentino, in scadenza con la Lazio a giugno 2023. Nei prossimi mesi, i catalani potrebbero piombare sul 17enne biancoceleste di origini messicane che in questo avvio di stagione sta trovando pochissimo spazio con Sarri. L'ex Maiorca è il gioiello del futuro della Lazio e Lotito non se ne priverà troppo facilmente. L'idea del Barcellona è quella di convincere l'attaccante classe 2004 a sposare la causa blaugrana facendolo transitare prima dalla squadra B, allenata dallo storico capitano del Messico Rafa Marquez. Per ora si tratta di semplici voci di mercato ma, nonostante lo scarso minutaggio in stagione, Luka Romero continua ad attirare su di sé l'attenzione dei grandi club europei.