Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Vitor Roque, settimana decisiva"

CALCIOMERCATO LAZIO VITOR ROQUE | Il futuro di Vitor Roque è adesso. L'attaccante del Barcellona è sulla lista dei desideri della Lazio da molto tempo. Ci sono valutazioni in corso, soprattutto da parte del Barcellona, che non vorrebbe svalutare il suo cartellino vista la cifra sborsata qualche mese fa. Durante la tournée negli States, il classe 2005 è partito titolare contro il Manchester City, ma al termine del primo tempo è stato sostituito. Mentre contro il Real Madrid è entrato al minuto 77 al posto di Lewandowski. Flick sta valutando la rosa, presto deciderà chi farà parte del progetto e chi invece sarà marginale. Per questo, stando a quanto riportato da Marca, questa sarà la settimana decisiva per il futuro di Vitor Roque.