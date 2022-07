Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Occhi su un attaccante del Flamengo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pedro nel mirino dei club europei. Secondo le informazioni del giornalista turco Ekrem Konur, due squadre italiane e due inglesi sarebbero interessate al brasiliano del Flamengo. Uno di questi club sarebbe il Crystal Palace, che ha John Textor, un azionista di Botafogo, come investitore di maggioranza. Ma anche il Fulham, anche lui inglese, da poco rientrato in Premier League, sarebbe interessato all'attaccante del Flamengo. Oltre alle squadre britanniche, sarebbero interesate anche Lazio e Napoli, paese in cui Pedro già ha militato quando ha indossato la maglia della Fiorentina. In passato, il Flamengo rifiutò per lui una proposta di 20 milioni di euro del Palmeiras. Un altro fattore che renderebbe difficile la partenza di Pedro sarebbe la volontà stessa dell'attaccante. Difficilmente il classe '97 cambierebbe il Flamengo per un'altra vetrina che non fosse un grande club europeo. Il 40 gare della stagione, Pedro ha segnato 17 gol e 5 assist.

