Calciomercato Lazio, David Silva sempre più in bilico: il tempo sta per scadere

Nella giornata del “dentro o fuori”, ancora nessuna notizia dall’entourage di David Silva. Cresce il pessimismo intorno alla trattativa e a Formello la paura di rimanere con in mano solo un pungo di mosche diventa sempre più tangibile. Silva tace, non offre segnali, nemmeno un appiglio a cui aggrapparsi, tergiversa e non dà una risposta, s’è trincerato dietro un silenzio impenetrabile. La Lazio ha fissato la giornata di oggi come dead line, se non arriverà un sì o un no, si passerà oltre, non può attendere all’infinito, viene vista anche come una questione di rispetto. Lotito pensa d’aver fatto il massimo, s’è spinto al limite, offrendo a Silva tutto quello che chiedeva, c’è nervosismo per il comportamento dell’entourage e del giocatore stesso. Dietro alla titubanza di David Silva sembra ci siano motivi familiari, la volontà della moglie di non lasciare la Spagna, di non imbarcarsi in una nuova avventura all’estero. Per questo, nelle ultime ore, prende quota l’ipotesi Valencia che cerca un colpo per calmare la piazza e dare tranquillità all’ambiente. Il club spagnolo è in crisi, offre “solo” due milioni a stagione, Silva sarebbe così uno dei giocatori meno pagati in rosa, sarebbe una scelta di cuore, un modo per assecondare le richieste della famiglia. Nient’altro. La Lazio aspetta, ma la fiducia si va spegnendo…