Calciomercato Lazio, distanza tra Lione e Liverpool per Shaqiri: la situazione

Xherdan Shaqiri è ancora in attesa di capire quale sarà la sua prossima squadra. L'esterno svizzero non rientra nei piani di Klopp ed è finito sulla lista delle uscite del Liverpool. Non mancano di certo i club interessati al giocatore. Oltre alla Lazio, che però non lo valuta come una prima scelta, c'è il Lione. Il club francese punta forte sull'ex Inter in cerca di una nuova avventura per cercare più spazio e continuità di rendimento. Come riportato da Sky Sport UK, al momento, non c'è intesa tra Lione e Liverpool per Shaqiri. La richiesta dei Reds è di circa 15 milioni, ma la proposta dei francesi non supera i 5 visto che lo svizzero ha il contratto in scadenza nel 2022. La trattativa potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di calciomercato visto che il club inglese ha bisogno di cedere i suoi esuberi.