Calciomercato Lazio, ds Verona: "Kumbulla lo vogliono in tanti. Vale più di 25 milioni"

Il direttore sportivo dell'Hellas Verona Tony D'Amico ha parlato di Marash Kumbulla, difensore entrato nel mirino della Lazio. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Vogliamo finire il campionato che è quello che conta, per il resto ci sarà tempo. Kumbulla è un ragazzo forte. Vale 25 milioni di euro? Credo che il valore che dite sia un po’ più basso di quello che pensiamo noi. Ha fatto un campionato strepitoso: è chiaro che per età e per quello che ha dimostrato sia uno di quelli ‘attenzionati’ da tanti top club europei. Sicuramente avrà tante richieste come già accade oggi, ma è presto per parlare di cifre. Noi facciamo una valutazione esclusivamente tecnica del giocatore e non è detto che poi vada via. C'è tanto tempo ancora, per noi è un onore avere un giovane così, credo che sia un merito della gestione Setti che ha sempre creduto nel settore giovanile. E questo credo che sia un premio".

