Calciomercato Lazio | È addio definitivo con Acerbi: l'Inter lo riscatta

"Posso dire che è quasi scontato il riscatto, soprattutto considerando la stagione straordinaria che ha fatto Francesco". Si era espresso così Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, ieri ai microfoni di TMW. Passate alcune ore le sue parole sono diventate realtà: l'Inter ha deciso di riscattare Acerbi dalla Lazio, alle cifre pattuite la scorsa estate. Dopo una trattativa tra le due società, in cui i neroazzurri hanno compreso che Lotito non avrebbe aperto a nessun tipo di sconto, la dirigenza meneghina ha deciso di arrendersi e di confermare quanto accordato al momento del trasferimento.

Il classe 1988 è stato indispensabile per Inzaghi, diventando titolare inamovibile della sua difesa e raggiungendo l'apice della sua stagione nella finale di Champions League. La sua permanenza in neroazzurro è una decisione che, a quest condizioni, rende tutti felici: dalla Lazio, che incasserà circa 4 milioni di euro, al giocatore che potrà restare a Milano, passando per Inzaghi e tutto l'ambiente Inter che, in un'estate complicata per la difesa, continueranno a godersi il loro titolare.

