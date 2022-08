Calciomercato Lazio, Escalante in arrivo alla Cremonese: oggi le visite

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 - Gonzalo Escalante è davvero vicino a diventare un nuovo giocatore della Cremonese. Il club neopromosso in Serie A ha chiuso per il giocatore della Lazio che, come riporta gianlucadimarzio.com, è in arrivo in Italia in serata. Domani invece il centrocampista svolgerà le consuete visite mediche prima di siglare la firma sul contratto che lo legherà così al club di Cremona.

Altro colpo in uscita per la Lazio. Ormai è tutto fatto per il trasferimento di Gonzalo Escalante alla Cremonese. Nonostante la volontà del Valladolid di riportarlo in Spagna, il club biancoviola non era disposto a riconoscere 1,4 milioni di stipendio al centrocampista argentino. Anche per questo motivo negli ultimi due giorni si sono intensificati i colloqui con il club lombardo per il trasferimento dell'ex Eibar. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto: già a inizio settimana potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Sarebbe il terzo colpo in meno di dieci giorni dopo Aiwu per la difesa e Dessers del Genk per l'attacco.

