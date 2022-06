Calciomercato Lazio | Fabiani si allontana: si muove anche il Catania per il ds

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Catania dei Mascara e dei Maxi Lopez è un lontano ricordo. La rifondazione del Calcio Catania è infatti già iniziata, con la società pronta a ripartire dai dilettanti dopo il fallimento di dicembre. Diversi i soggetti interessanti all'acquisizione, fra cui Luca Giovannone, ex presidente del Torino, che, oltre a confermare le sue intenzioni, ai microfoni de "Il Catanista" ha anche rivelato di puntare su Angelo Fabiani per la scalata alle varie categorie: "Il mio obiettivo? Riportare il Catania in Serie A in quattro anni. Il nome del mio ds? Angelo Fabiani, che ha riportato la Salernitana in Serie A dopo tanti anni. Lui è il migliore ds di tutta Italia, della Serie A, B, C e D”. Una scelta non priva di concorrenti sul cammino. Il Catanzaro continua a premere forte dopo il tramonto della pista Faggiano. Fabiani è uno dei quattro nomi sulla margherita da sfogliare dei calabresi, pronti a puntare su un uomo che in quanto a promozioni ha certamente grande esperienza.

LA PISTA LAZIO - In questo scenario le percentuali di vedere Angelo Fabiani a Formello, a gestire il settore giovanile della Lazio, sono in netto ribasso. Le acque sono talmente calme da risultare fin troppo tranquille rispetto ai moti ondosi di Catania e Catanzaro, decise a chiudere quanto prima per gettare le fondamenta di rinascite o scalate, che dir si voglia.