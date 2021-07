Calciomercato Lazio, Fenucci blocca Orsolini: "Basta operazioni in uscita"

Con l'acquisto di Felipe Anderson e l'imminente uscita di Correa, la Lazio è in cerca di altri esterni d'attacco da consegnare a Maurizio Sarri. Uno dei nomi fatti per ricoprire quel ruolo è quello di Orsolini del Bologna. Il ragazzo è in cerca di più spazio e il club emiliano ha bisogno di vendere per poter cocludere le operazioni in entrata. Nonostante ciò la dirigenza rossoblu starebbe pensando di tenere con sé l'attaccante marchigiano. Durante la conferenza stampa di oggi, l'ad Fenucci ha dichiarato: "Orsolini fa parte del nostro organico e non abbiamo richieste da altre squadre, né noi abbiamo ad oggi intenzione di fare ulteriori operazioni in uscita".