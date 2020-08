Calciomercato Lazio, Gregucci su Silva: "Ragazzo fantastico e professionista esemplare"

Angelo Gregucci, ex difensore che ha militato tra le fila della Lazio, è stato collaboratore di Roberto Mancini sulla panchina del Manchester City nel 2012/2013. In quella stagione ha avuto modo di stare a contatto con David Silva, obiettivo numero uno dell'attuale mercato biancoceleste. "È un professionista di livello top, una persona fantastica" - ha rivelato Gregucci ai microfoni di Lazio Style Radio - "Ha vissuto spogliatoi importanti. È stato in Premier League10 anni, ha tante presenze in Nazionale spagnola con cui ha vinto tanti trofei. È un ragazzo semplice e scrupolosissimo nel proprio lavoro."

