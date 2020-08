Calciomercato Lazio, bookmakers scatenati sul futuro di Cavani: ecco la quota dei biancocelesti

Edinson Cavani ha concluso la sua esperienza al PSG e ora il mercato impazza per l'uruguaiano. Sono tante le squadre a cui un profilo internazionale come il suo farebbe comodo e la Lazio è sicuramente fra queste. Anche i bookmakers hanno mostrato interesse per il suo trasferimento, fornendo le quote sulle sue possibili nuove destinazioni. Come riporta Agipronews, la favorita secondo Snai sarebbe il Benfica tanto che l'approdo alla squadra di Lisbona è dato a 1,33. Anche i biancocelesti però sono forti sul giocatore e la quota di 4,50 è la migliore dopo quella dei portoghesi. Seguono Atletico Madrid a 6,50, Leeds a 7,50 e Milan a 10,00, altra italiana interessata all'ex Napoli. Più difficile che si crei un derby di mercato, con Roma ed Inter quotate 15,00 per l'acquisto del 33enne. Chiudono tre squadre di Premier League, tutte piuttosto defilate secondo questi numeri: Chelsea a 20,00 e Tottenham e Manchester United a 33,00.

