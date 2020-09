Calciomercato Lazio, idea Draxler per la trequarti: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Chiuso l'affare Hoedt, Inzaghi spera di abbracciare un rinforzo sulla trequarti. Un giocatore che possa alternarsi con Luis Alberto e Milinkovic così da portare qualità tra la trequarti e l'attacco. Se sulla mediana i biancocelesti sono copertissimi con Lucas Leiva, Cataldi, Parolo, Akpa Akpro ed Escalante, sul piano della fantasia forse manca qualcosina. Impossibile pensare che lo spagnolo e il serbo possano giocare ogni tre giorni per novanta minuti sia in campionato che in Champions. Tra i tanti nomi accostati, rispunta Julian Draxler. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il suo profilo era emerso già a inizio agosto senza che la voce sfociasse in una trattativa. Adesso, però, le cose sono cambiate visto che il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno, con il Psg che ha necessità di cederlo. Proposto a Inter, Milan, Roma e Juventus (in uno scambio con De Sciglio), con nessun club italiano è scattata la scintilla. Leonardo e Tuchel non lo considerano al centro del loro progetto e sperano che possa partire. Draxler ha rifiutato Leeds, Bayer Leverkusen e Herta Berlino, ma vuole una nuova avventura. La Lazio e la Serie A potrebbero stimolarlo, così come la possibilità di giocare ancora la Champions League. Il giocatore è valutato 15 milioni e guadagna quasi 7 milioni a stagione. Cifre da fantascienza, ma che saranno chiaramente riviste a ribasso. Alcuni intermediari l'avrebbero anche offerto alla Lazio che non può avvicinarsi a tali somme, ma la situazione, come detto, potrebbe cambiare e il tempo che scorre diventa un prezioso alleato. Si va verso il fotofinish del mercato e le cifre potrebbero sensibilmente ridursi con i transalpini che non vogliono rischiare di pagare un altro anno di ingaggio monstre per poi perdere Julian a zero. Lotito ha promesso nuovi acquisti, chissà che non possa essere proprio Draxler.

