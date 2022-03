Calciomercato Lazio, idea Mertens se non rinnova con il Napoli: la situazione

Fonte: Il Messaggero

Il nome di Dries Mertens era già circolato in orbita Lazio negli scorsi mesi, ed ecco che torna di nuovo di moda. L'attaccante belga è ancora in bilico tra il rinnovo di contratto con il Napoli e l'addio a parametro zero a fine anno. L'accordo con De Laurentiis tarda ad arrivare e il numero 14 inizia a guardarsi intorno. Dopo circa dieci anni di permanenza, il miglior marcatore della storia del club partenopeo potrebbe salutare la sua Napoli che lo ha accolto, cresciuto e coccolato. C'è una nuova avventura in vista per Dries che potrebbe tornare dall'allenatore che lo ha reso grande. Come riporta Il Messaggero, la Lazio sarebbe pronta a piombare sul calciatore in caso di mancato prolungamento di contratto. Mertens ritroverebbe Sarri, tecnico con il quale ha cambiato ruolo dando la svolta decisiva alla sua carriera. Due mesi per decidere il futuro del belga che, con un bagaglio di 109 reti in Serie A, è pronto a cambiare aria.