Calciomercato Lazio, idea Valeri da girare in prestito alla Salernitana

Come riporta tuttosalernitana.com, la Lazio starebbe pensando ad un colpo in prospettiva: si tratta di Emanuele Valeri, terzino sinistro classe 1998 del Cesena, in scadenza a giugno 2021. L'idea, come già fatto in passato, sarebbe quella di prelevare Valeri dai bianconeri e girarlo in prestito alla Salernitana, in modo di farlo giocare con continuità.