Calciomercato Lazio | Il Besiktas molla Chiesa e rivela: "Ecco quanto ci ha chiesto"

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi accostati alla Lazio nelle ultime settimane di calciomercato c'è anche quello di Federico Chiesa. L'esterno è in uscita dalla Juve - nonostante la mediazione di papà Enrico che sta tentando di ricucire i rapporti - che avrebbe deciso di puntare su nomi buovi, tra cui Nico Gonzalez, Sancho e Galeno. Una situazione che costringe l'esterno a guardarsi intorno, tenendo sempre viva la speranza di un passo indietro da parte di Thiago Motta.

Tra i club che hanno chiesto informazioni per il calciatore c'è anche il Besiktas, squadra che qualche settimana fa si è assicurata dalla Lazio l'arrivo di Ciro Immobile. I turchi, per dar continuità a un mercato che gli ha permesso di acquistare nomi come Rafa Silva, Paulista e Ndour oltre all'ex capitano biancoceleste, hanno provato a gettare le basi per un trattativa, per poi però tirarsi indietro dopo le richieste di Chiesa. A fare il punto è stato lo stesso vice-presidente del club Huseyin Yucel, che ha rivelato:

"Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9 milioni di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15 milioni. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono molto logiche e non sembra possibile soddisfarle".

