Calciomercato Lazio, il Bologna accelera su Vignato: i dettagli

Con il calciomercato di gennaio all'orizzonte cominciano a circolare tanti rumors. L'ultimo riguarda un calciatore accostato in estate alla Lazio. Emanuel Vignato, gioiellino classe 200 del Chievo, è il grande obiettivo del Bologna, tanto che la società del presidente Saputo ha accelerato nel tentativo di anticipare le pretendenti. Su Vignato tanti club avevamo messo gli occhi, tra cui il Milan, e due big come Bayern Monaco e Barcellona. Il contratto è in scadenza a giugno, ma è probabile un rinnovo finalizzato alla cessione: in particolare il Bologna - secondo la Gazzetta dello Sport - sarebbe pronto a pagare 5 milioni e lasciare il giocatore in prestito a Verona fino alla fine del campionato. L'idea è quella di permettere al ragazzo di continuare a giocare e quindi crescere con la maglia gialloblù e poi aggregarlo alla squadra di Mihajlovic nel prossimo ritiro estivo.

