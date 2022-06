Calciomercato Lazio, il Botafogo mette gli occhi su Mertens: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il rinnovo è arrivato, Maurizio Sarri resterà legato alla Lazio fino al 2025. La notizia ha mandato in estasi i tifosi biancocelesti, c'è ottimismo nell'aria, soprattutto dalle parte del tecnico toscano. Infatti, il Comandante dalla prossima sessione estiva di mercato si aspetta ciò che il presidente Claudio Lotito ha promesso. Le programmazioni sono in corso, le riflessioni sono tante e tra i vari profili che si stanno monitorando c'è anche quello di Dries Mertens. Il Belga non è soddisfatto della proposta di De Laurentiis e per adesso la situazione in casa Napoli è in stand-by. Negli ultimi giorni si è parlato di un contatto tra Sarri e Mertens che avrebbe un'offerta dalla Lazio nettamente superiore a quella avanzata dal club partenopeo. Come riporta sportface.it, il Botafogo avrebbe messo gli occhi sull'attaccante belga e potrebbe avanzare un’offerta per ingaggiarlo a parametro zero. L’entourage di Mertens ha tenuto dei colloqui preliminari con il club di Rio de Janeiro su un possibile trasferimento questa estate. Il Botafogo è al momento settimo nella classifica del massimo campionato brasiliano, dopo essere stato promosso lo scorso anno grazie alla vittoria del titolo di Serie B 2021. La Lazio rimane alla finestra e chissà che non possa avere la meglio...