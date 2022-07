Calciomercato Lazio, il Bruges cerca alternative a Muriqi: già pronto il sostituto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Vedat Muriqi è il grande rebus di questa estate in casa Lazio. Il trasferimento del kosovaro al Bruges sembrava cosa fatta, poi la brusca frenata. Il club belga ha cercato di modificare la formula facendo infuriare la dirigenza biancoceleste. Non più la cessione a titolo definitivo, ma un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore è rientrato a Roma e ha superato le visite mediche con la Lazio. Il Pirata ha ammesso che non partirà per Auronzo e che la sua partenza è cosa certa. Il passaggio al Bruges non è sfumato del tutto, ma la pista si è raffreddata. Come riportano alcuni media belgi, la società neroblu cerca alternative per l'attacco. L'ultimo nome sulla lista è quello di Luis Vazquez del Boca Juniors. Quattro gol in 27 presenze la scorsa stagione per il classe 2001 argentino sul quale il Bruges ha messo gli occhi.