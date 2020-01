Calciomercato Lazio, il Celtic molla Eliasson. L'agente: "Può succedere qualcosa di grosso..."

CALCIOMERCATO LAZIO, ELIASSON - Ultimi giorni di mercato, qualcosa si muove anche in casa Lazio. Da Giroud a Bakambu, le piste tenute in piedi dal club biancoceleste sono diverse. Tra queste c'è anche quella che porta in Inghilterra, nella casa del Bristol City, società della Serie B inglese che ha tra le sue fila Niclas Eliasson, centrocampista svedese che piace alla Lazio. E se prima la concorrenza per il giocatore era folta, ora qualcuno pare abbia mollato la presa fornendo un assist ai biancocelesti. Stando a quanto si legge su 'BristolLive', il Celtic (insieme al Valencia una delle pretendenti a Eliasson) avrebbe cambiato obiettivo preferendo Kamil Grosicki, polacco dell'Hull City. Una in meno, ma per la Lazio il colpo Eliasson resta difficile. Le parole dell'agente dello svedese, Hasan Cetinkaya, confessate a Daily Record, danno l'idea della situazione: "Un trasferimento nella sessione di gennaio è complicata. Il Bristol vuole tenerlo. L'interesse proviene dai grandi club e dai principali campionati, stanno cercando di comprarlo ora, ma il Bristol ha detto di no", ha detto. Ma in estate lo scenario può cambiare. "Questo è tutto ciò che posso dire adesso. Ma nella finestra di mercato estiva, per Niclas potrebbe succedere qualcosa di grosso".

Calciomercato Lazio, Berisha al Fortuna Dusseldorf: i dettagli

Lazio, Giordano: "Mercato? Squadra non aiutata dalla società"

Torna alla home page